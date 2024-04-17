الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
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القطان زار كلية الآداب - الفرع الرابع: واجب الدولة حماية هذه المؤسسات

منذ 3 دقائق
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زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبناينة – الفرع الرابع في زحلة. والتقى مديرة الفرع البروفيسورة إلهام صليبا واطلع منها على ما تعرض له فرع الجامعة من أعمال تخريب وكسر وخلع، وتداول معها في هموم وشجون الجامعة اللبنانية والإهتمام والحرص الكبير الذي يوليه رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران لكل فروع الجامعة اللبنانية لا سيما الفرع الرابع، وفق بيان مكتب القطان.

كما أشاد القطان بالمناقبية العالية التي تتمتع بها المديرة، ودان “ما تعرّضت له الجامعة من أعمال تخريب وعبث بمحتويات بعض الأقسام”، مطالبا الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية “كشف اللثام عن هوية المخربين والدوافع من وراء هذه الأعمال التخريبية خاصة أن هذا الصرح العلمي الوطني هو لكل اللبنانيين على إختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية والحزبية وهو الملاذ الأوحد للفقراء الذين لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات الخاصة لارتفاع أقساطها”.

وقال القطان: “واجب الدولة حماية هذه المؤسسات الوطنية والمحافظة عليها حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التخريبية في مؤسساتنا الوطنية كالجامعة اللبنانية”.

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