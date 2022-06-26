القمح اللبناني من أجود انواع القمح في العالم.. وماذا عن الاكتفاء الذاتي؟

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشيكيان ان القمح القاسي اللبناني هو من أجود انواع القمح في العالم وهو مطلوب بشكل كبير، مشيراً الى ان الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي.

وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، أشار بوشيكيان إلى أنّ تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة أتت لكون الأخير يدرك المرحلة التي يمر بها لبنان، وقال ان ميقاتي هو الرجل الانسب لترأس الحكومة، واكمال ما بدأت به حكومة تصريف الاعمال وخاصة في ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدّد بوشيكيان على وجوب وضع الاشتباكات السياسية جانباً والاهتمام بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد لانه لم يعد لدينا ترف الوقت، معتبراً ان المرحلة تتطلب تضامناً وتكاتفاً لابعاد السياسة عن هذه الملفات، كما والسير بالموزانة لانها ستأتي بمتغيّرات كثيرة.

وعن الاضراب في الادارات العامة، أوضح بوشيكيان ان موظفي وزارة الصناعة لم يشاركوا في الاضراب وهم يكملون عملهم ثلاثة أيام في الأسبوع، وقال لا يمكن وقف إجازات التصدير والكثير من المعاملات التي تقوم بها الوزارة وإلّا نذهب الى الارتطام.

ولفت بوشيكيان إلى أنّ الصناعيين اللبنانيين يواجهون مضاربة من قبل نظرائهم السوريين الذين يشكلون عبئاً كبيراً على البنى التحتية، وقال ان هذا الملف سيادي ويجب ايجاد حلول مناسبة له.

وفي سياق آخر، اعتبر بوشيكيان أنّ انتفاضة 17 تشرين لم تتنج مساراً صحيحاً حتى هذه اللحظة، بانتظار ما سيقدمه نواب التغيير