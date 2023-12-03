غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان.. والقنابل المضيئة لم تغب

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن العدو الصهيوني أغار مساء أمس السبت، وعلى أربع دفعات متتالية على أطراف بلدة الناقورة ومنطقة حامول وجبل اللبونة، كما استهدف منزلا غير مؤهول في بلدة بيت ليف ودمره تدميرا كاملا.

واستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته طيلة الليل الفائت حتى ساعات الصباح الأولى وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة وصولا إلى مشارف مدينة صور كما استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

يذكر أن قوات اليونيفيل التزمت مراكزها العسكرية خلال القصف المدفعي المعادي وأطلقت أكثر من مرة صفارات الإنذار من مقرها العام بالناقورة.

وعادت أعداد النازحين تزداد يوما بعد يوم في مراكز الايواء في مدينة صور.