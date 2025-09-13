السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القنصلية الفخرية النيبالية في لبنان أعلنت استمرارية العمل القنصلي

منذ 16 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية نيبال في لبنان، استمرارية العمل القنصلي وقالت في بيان، “في ضوء التطورات الجارية في نيبال، تود القنصلية الفخرية العامة في بيروت أن تؤكد لأبناء الجالية النيبالية الكريمة في لبنان ما يلي: استمرارية العمل القنصلي، القنصلية الفخرية تواصل عملها المعتاد في تقديم الخدمات القنصلية والإدارية للجالية، بما يشمل إصدار الوثائق، المساعدة في شؤون السفر، وتقديم الدعم عند الحاجة.

الشرعية الدستورية: إن مؤسسات الدولة النيبالية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، مستمرة في أداء دورها بشكل كامل، والحكومة المؤقتة التي شُكِّلت مؤخرًا تضمن استمرارية مؤسسات الدولة داخليًا وخارجيًا.

أمن واستقرار الجالية: القنصلية على تواصل دائم مع وزارة الخارجية في كاتماندو، وتتابع عن كثب أي تطورات قد تمس مصالح الجالية النيبالية في لبنان. وفي هذا السياق، نؤكد أن لا تغييرات تمس وضع القنصليات الفخرية أو دورها في الخارج.

الدعم والمساندة: ندعو جميع أفراد الجالية إلى الاطمئنان، والتوجه إلى القنصلية في حال وجود أي استفسار أو طلب مساعدة، حيث ستبقى أبوابنا مفتوحة لخدمتكم ورعايتكم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات النيابية
    اتصالات مكثّفة لعدم تأجيل الانتخابات النيابية
    عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
    توقيف السفينة “Hawk III”: عملية نوعية للجيش تكشف خفايا ملف الفيول والتهريب البحري
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يُعزّي بشهداء المؤسسة: نفتخر بتضحياتهم ونستمد منهم العزم

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    عناصر قوى الأمن في سوريا
    الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"