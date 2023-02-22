"القوات" استغربت تلكؤ الحكومة: للإسراع في بتّ مطالب القطاع العام

استغربت مصلحة القطاع العام في حزب “القوات اللبنانية” في بيان “تلكؤ الحكومة أمام إضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ أكثر من شهر”، معتبرة أنّ “حقوق الموظفين يجب أن تكون محفوظة بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة، سواء لناحية القدرة على تأمين الغذاء والماء والطبابة والاستشفاء والدواء والكهرباء والتعليم”.

ولفتت إلى أنّ “وسائل الإعلام، أوردت أن الحكومة بصدد إعطاء الأساتذة في التعليم الرسمي 5 ليترات من مادة البنزين عن كل يوم حضور، في حين أن مطالب القطاع العام لم يُبت بها حتى الساعة، مع العلم أنه منذ الجلسة الأخيرة للحكومة يتم دراسة إعطاء الموظفين بين 7 او 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، وطبعاً حسب المسافة، إضافة الى إعطائهم زيادة بدل انتاجية وتثبيت سعر صيرفة على منصة خاصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ودمجها في صلب الراتب”.

وعليه، طالبت المصلحة “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بالإسراع في بتّ المطالب، خصوصاً بعد اجتماع يوم أمس في السرايا الحكومية، لأن الوضع المعيشي في البلاد لم يعُد يُحتمل والموظف بات في حال انهيار مادّي ومعنوي”.