الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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"القوات": الكحالة لم ولن تكون مكسر عصا لعصابات السلاح المتفلّت

منذ 15 ثانية
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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صدر عن منطقة عاليه في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“مرة جديدة يدفع اللبنانيون ثمن التفلّت الأمني وانتشار السلاح الغير شرعي، وهذه المرة كانت الكحالة الأبية مسرحاً لاستعراض فائض القوة وإطلاق النار المباشر باتجاه المدنيين الذين تجمّعوا على أثر انقلاب شاحنة يُعتقد أنها تحمل السلاح، ليتبين أن مجموعة مسلحة ترافقها وقد قامت المجموعة بإطلاق النار المباشر على المدنيين، ما أدى الى استشهاد فادي يوسف البجاني الذي كان يحاول انقاذ السائق.

إن القوات اللبنانية في منطقة عاليه، اذ تدعو القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني للقيام بدورهم عبر توقيف مُطلقي النار واحتجاز الشاحنة وإجراء التحقيقات اللازمة ومنع أي مظهر من مظاهر التفلت الميليشياوي، تؤكد أن الكحالة لم ولن تكون مكسر عصا لعصابات السلاح المتفلت والمشاريع العابرة للحدود، فدويلة العصابات والسلاح لن تمر في الكحالة ودماء شباب الكحالة من جو بجاني الى فادي بجاني، كما دماء كل اللبنانيين من الكحالة الى عين إبل غالية جداً ولن نسمح بأن تذهب هدراً”.

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