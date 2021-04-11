القوات اللبنانية: اعتداء على منزل الفنان أسعد رشدان.. نأسف لانحدار البعض إلى هذا الدرك

كشفت القوات اللبنانية في منطقة جبيل أن “مجموعة من التيار الوطني الحر تحت مسمّى “الحرس القديم” قامت باعتداء على حرمة منزل الفنان أسعد رشدان، تخلّله رفع ملصقات وصور وشعارات”، معلنةً أن “هذا التصرف يُشكل رسالة واضحة وتهديداً لتوجهاته السياسية والفكرية، وكمّاً للأفواه والأقلام الحرة، وتعدّياً صارخاً على الملكية الفردية والخاصة.”

وأسفت القوات اللبنانية في بيان “لانحدار البعض إلى هذا الدرك من التعاطي غير الأخلاقي والذي لا يقع إلا في خانة الممارسات العدوانية غير المبررة التي قد تؤجّج خلافات داخل المجتمع وتصرفات يعاقب عليها القانون.”

وطالبت “الأجهزة المعنية كشف الفاعلين بالسرعة الممكنة وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات بهم، وذلك منعاً لتمادي هذه الظاهرة وتفادياً لتفلّت مثل هذه المجموعات المأجورة التي لا تُريد الخير والأمن والسلام للبنان”.

ونشر الممثل اللبناني القدير أسعد رشدان صوراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر تعرّض منزله إلى الإعتداء وعلّق رشدان على الصور بالقول ” أنا أسعد رشدان… شرّفتولي بيتي متل ما شرّفتوا بكركي بالـ ١٩٨٩ وشرفتوني إلي متل ما شرفتوا غبطة البطرك صفير من ٣٣ سنة… يا ريت حدا منكن عندو الجرأة يعرّف عن نفسو متلي ومتل رئيسكن… ما خاف متلن… قال انا ميشال عون، وأنا قلت انا أسعد رشدان، فَإنتو مين يا حلويييين؟”