القوات اللبنانية: برّي يعرقل تعديل قانون الانتخاب ويخالف إرادة الأكثرية

منذ 38 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” إنّها تستغرب إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على التمسّك بممارسات قديمة تتناقض مع مرحلة تطبيق الدستور وقيام الدولة الفعلية.

واعتبرت القوات أنّ رفض برّي طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، رغم توقيع 67 نائبًا عليه، يُشكّل خرقًا للنظام الداخلي للمجلس النيابي وتحدّيًا لإرادة الأكثرية النيابية.

وأضافت أنّ تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتق الرئيس برّي، مشيرةً إلى أنّ تمسّكه بالقانون الحالي لا يهدف إلى حماية العملية الانتخابية، بل إلى منع اللبنانيين غير المقيمين من التصويت، في استهداف سياسي واضح للاغتراب اللبناني.

وختمت بالتأكيد على أنّ تعديل المادة 112 ضرورة لتصحيح خلل أساسي في القانون الانتخابي، وأنّ القرار في النهاية يعود للأكثرية النيابية وفق الأصول الدستورية والأعراف المرعية.

