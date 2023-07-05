الخميس 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات اللبنانية ترد على ميقاتي: معالجة ما جرى في القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء لجنة

منذ 6 ساعات
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

ردّت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واوضحت في بيان، ان “معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء أم تفعيل لجنة محددة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتم عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلف بتحديد وتحرير العقارات في المحلة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها”.

وأشارت الى ان “اتصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكلة خلافا للدستور والقانون، وطلب التريث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يصدر قرارا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها”.

واعتبرت أن “اتصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهارا للحقوق وبيانا لها.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​
    كريدية: عبارة "أعلى سعر إنترنت بأدنى جودة بالعالم" غير دقيقة!
    قيادة الجيش
    بالصور.. ضبط شاحنة محملة بنحو 3.5 مليون حبّة كبتاغون

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة
    صورة من الفيديو
    على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق