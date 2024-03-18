الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات اللبنانية: حزب الله يريد استنساخ تجربة الاحتلال السوري

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بياناً تستنكر فيه “استدعاء الكاتب والباحث مكرم رباح بسبب إدلائه بتصاريح ومواقف وآراء لا تعجب حزب الله، الأمر الذي يتنافى مع حرية الرأي والقول والتعبير، ويشكّل تهديداً لطبيعة لبنان ودوره، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه”.

وتابع البيان: “ان الخطورة باستدعاء الكاتب والباحث رباح هي ان تتحوّل بعض الإدارات الرسمية إلى أداة بيد “حزب الله” يستخدمها للاقتصاص من كل من يعارض دوره الخاطف لبنان والمستجلب الحروب إلى ربوعه، والدور الذي يؤديه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يندرج في هذا السياق بالذات لجهة تنفيذه كل ما يطلبه “حزب الله” منه”.

وأضاف: “من الواضح ان “حزب الله” يريد استنساخ تجربة الاحتلال السوري بتولي الدولة تنفيذ أجندته، وأمام خطورة هذا الواقع نطالب رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من أجل تحرير موقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من سيطرة “حزب الله،” خصوصا بعدما تبيّن في محطات عدة ان المفوض عقيقي يعمل لدى “حزب الله” وليس الدولة اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب اللبناني
    أعضاء في مجلس النواب: المسؤولون عن مآسي الناس هم الـ 128 نائباً!
    رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد
    جهاد الصمد: الحمايات الطائفية في هذا البلد المنكوب تسمو على القانون
    السفير المصري في لبنان علاء موسى
    السفير المصري بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع بري: "الإشارات إيجابية"

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
    عناصر من قوى الأمن
    مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
    الوزير بسام مولوي
    قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات