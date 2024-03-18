القوات اللبنانية: حزب الله يريد استنساخ تجربة الاحتلال السوري

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بياناً تستنكر فيه “استدعاء الكاتب والباحث مكرم رباح بسبب إدلائه بتصاريح ومواقف وآراء لا تعجب حزب الله، الأمر الذي يتنافى مع حرية الرأي والقول والتعبير، ويشكّل تهديداً لطبيعة لبنان ودوره، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه”.

وتابع البيان: “ان الخطورة باستدعاء الكاتب والباحث رباح هي ان تتحوّل بعض الإدارات الرسمية إلى أداة بيد “حزب الله” يستخدمها للاقتصاص من كل من يعارض دوره الخاطف لبنان والمستجلب الحروب إلى ربوعه، والدور الذي يؤديه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يندرج في هذا السياق بالذات لجهة تنفيذه كل ما يطلبه “حزب الله” منه”.

وأضاف: “من الواضح ان “حزب الله” يريد استنساخ تجربة الاحتلال السوري بتولي الدولة تنفيذ أجندته، وأمام خطورة هذا الواقع نطالب رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من أجل تحرير موقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من سيطرة “حزب الله،” خصوصا بعدما تبيّن في محطات عدة ان المفوض عقيقي يعمل لدى “حزب الله” وليس الدولة اللبنانية”.