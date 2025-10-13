القوات اللبنانية: سنتقدّم بدعوى قدح وذم وتحريض على القتل بحقّ هذا السفيه

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان التالي:

يقوم البعض بانتقاد مواقف “القوات اللبنانية” وسياساتها، وهذا حقّ في سياق حرية الرأي والتعبير. أما التهجمات الشخصية التي تتجاوز الأطر السياسية والأخلاقية، وتحضّ على القتل والعنف، فهي من اختصاص القضاء، الذي تقع عليه مسؤولية التعامل معها.

وهذا ما سيكون عليه الحال مع أحد السفهاء، الذي لا ينطق إلا سفاهة، وقد تطاول على النائب غادة أيوب باستخدام تعابير سوقية ومنحطة، ودعا علنا وصراحة إلى الاعتداء عليها.

وعليه، ستتقدّم “القوات اللبنانية” بدعوى قدح وذم وتحريض على القتل بحقّ هذا السفيه.