الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القوات" تتقدم بدعوة على "الشيخ صادق النابلسي".. والسبب

24 - مارس - 2021
القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان، عن أنه:

“إزاء التصريحات المغرضة، والكاذبة، والتضليلية، والمختلَقة، والمفبركة التي أدلى بها الشيخ صادق النابلسي مباشرة على الهواء، والتي تحمل في طيّاتها جرائم خطيرة، سيتقدّم حزب القوات اللبنانية بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم القدح والذّمّ، ونشر أخبار خاطئة وكاذبة، وتعكير السلام العام، ونشر أخبار من شأنها إثارة النّعرات الطائفية والفتن بين عناصر الأمة، وجرائم الفتنة المنصوص عنها في المواد 2، و3، و17، و20، و21، و19، و25، و26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977، والمواد 385، و308، و317، من قانون العقوبات، والمادة 35 من قانون البث المرئي والمسموع رقم 382”.​

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    جبران باسيل: لا يمكن لأحد ان يعتبرنا جزءاً من المنظومة.. نحن عكسها!!
    النائب رازي الحاج
    رازي الحاج: نحن بحاجة الى نظام مصرفي للتعافي.. وعلينا ان نعزز استقلالية القضاء والقانون
    ارتفاع عدد الإصابات عالمياً بجدري القرود
    جديد جدري القرود في لبنان.. 4 إصابات و20 حالة يشتبه بها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية