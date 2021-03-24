"القوات" تتقدم بدعوة على "الشيخ صادق النابلسي".. والسبب

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان، عن أنه:

“إزاء التصريحات المغرضة، والكاذبة، والتضليلية، والمختلَقة، والمفبركة التي أدلى بها الشيخ صادق النابلسي مباشرة على الهواء، والتي تحمل في طيّاتها جرائم خطيرة، سيتقدّم حزب القوات اللبنانية بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم القدح والذّمّ، ونشر أخبار خاطئة وكاذبة، وتعكير السلام العام، ونشر أخبار من شأنها إثارة النّعرات الطائفية والفتن بين عناصر الأمة، وجرائم الفتنة المنصوص عنها في المواد 2، و3، و17، و20، و21، و19، و25، و26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977، والمواد 385، و308، و317، من قانون العقوبات، والمادة 35 من قانون البث المرئي والمسموع رقم 382”.​