الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القوات" تدعي على نجاح واكيم بجرائم الفتنة وإثارة النعرات

29 - مارس - 2021
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان أن “يسمح النائب السابق نجاح واكيم لنفسه بتوجيه اتهامات باطلة، ومغرضة، وكاذبة من دون تقديم أي دليل، باستثناء تعميم التضليل الذي اعتاد عليه، فيما يقدِّم هو وأمثاله دليلا صارخًا، ونموذجًا كارثيًّا عن نوعية الطبقة السياسية التي حكمت وتحكم لبنان”.

وأضافت: “وحيال تغريدة النائب السابق واكيم الأخيرة، والتي تحمل في طيّاتها جرائم خطيرة ليس بحقّ القوات اللبنانية وحسب، بل بحقّ الوطن والمواطن والتاريخ، يتقدّم حزب “القوات” بشكوى ضدّه أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم الفتنة وإثارة النعرات والفتن الطائفية؛ المواد 308 و317 عقوبات، والذمّ والقدح؛ المواد 385 و582 و584 معطوفة على المادة 209 عقوبات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي بحث مع مجلس القضاء الأعلى بسبل معالجة أوضاع القضاة
    كهرباء لبنان
    نقابة عمال كهرباء لبنان أعلنت الإضراب ووقف جميع الأعمال الإدارية والفنية
    صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
    في ذكرى فاجعة 4 آب: إقفال المؤسسات العامة وتنكيس للأعلام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟