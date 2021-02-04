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“القوات” تدين اغتيال سليم: من غير المسموح إطلاقًا تصفية الأحرار

4 - فبراير - 2021
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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دان حزب القوّات اللبنانيّة “بأشدّ عبارات الإدانة والاستنكار اغتيال الناشط السيادي لقمان سليم”، مطالباً “القوى الأمنيّة بكشف ملابسات هذه الجريمة المروّعة سريعًا وسوق المجرمين إلى العدالة”.

وأضافت الدائرة الإعلامية في “القوات، في بيان، أن “الحزب يتوجه بأحرّ التعازي من عائلة لقمان ومحبّيه ومتابعيه، فهو كان من النخبة السياسيّة الحرّة المعروفة بمواقفها الواضحة والجريئة، والمشهود لها باستقامتها الوطنيّة، ومن غير المسموح إطلاقًا تصفية الأحرار بسبب مواقفهم السياسيّة وقناعاتهم المبدئيّة وأفكارهم الوطنيّة”.

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