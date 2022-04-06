“القوات” تقرّر تقسيم “التفضيلي” في هذا القضاء

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “الحزب اتخذ قرارا في ما يتعلق بتقسيم الصوت التفضيلي في قضاء بشري للإنتخابات، وسيكون في بلدات: بقاعكفرا، بقرقاشا وبزعون، المقيمون والمغتربون فيها، والإغتراب فقط من بلدة حدث الجبة لصالح المرشحة عن المقعد الماروني في القضاء النائبة ستريدا طوق جعجع.

فيما المقيمون والمغتربون في بلدات: بلوزا، بان، قنوبين، حدشيت، حصرون، بريسات، الديمان، قنيور، بيت منذر، قنات، بلا، عبدين،برحليون، طورزا، المغر، مزرعة بني صعب ومزرعة عساف، على ان يعطي المقيمون في بلدة حدث الجبة أصواتهم التفضيلية فقط ، للمرشح عن المقعد الماروني في القضاء النائب جوزيف اسحق”.

كلام جعجع جاء خلال اجتماع عقده في المقر العام للحزب في معراب، لرؤساء مراكز “القوات اللبنانية” في قضاء بشري وأعضاء الماكينة الإنتخابية ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الإنتخابية في القضاء في حضور المرشحين عن المقعد الماروني في القضاء النائبة ستريدا طوق جعجع و النائب جوزيف اسحق.

من جهتها، شددت النائبة جعجع على “ضرورة التزام تقسيمات الصوت التفضيلي التي أقرها الحزب والعمل على نشر هذه التقسيمات على أهلنا في القضاء ليتبعوها، لما في ذلك مصلحة المعركة الكبرى التي يخوضها حزب القوّات اللبنانيّة على مساحة الوطن من أجل إنقاذ لبنان، وبالتالي حاضرنا ومستقبل أبنائنا في هذا البلد”.

وأشارت الى أن “هذا الإجتماع هو الأخير لرؤساء مراكز القوّات في قضاء بشري وأعضاء الماكينة الإنتخابيّة ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الإنتخابيّة في القضاء، في المقر العام للحزب في معراب ، باعتبار أن العمل منذ الآن سيكون على أرض المعركة الانتخابية”.

أما اسحق، فقد لفت إلى أنه “يجب أن نأخذ مسألة تقسيم الصوت التفضيلي على محمل الجد، واتباع التعليمات حرفيا لأن الحزب يدرك تماما كيف يجب أن تدار المعركة وفي أي اتجاه وقد خلص إلى هذه التقسيمات بعد دراسة متأنية للأصوات وتوزيعها في قرى القضاء”.