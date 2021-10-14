الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القوات" تنفي "رواية تضليليّة مفبركة": الأفضل انتظار التحقيقات

14 - أكتوبر - 2021
القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” نفياً تامّاً ما اعتبرتها “رواية تضليليّة ومفبركة لمحطتين تلفزيونيّتَين” تحدّثت عن مجموعات قواتيّة من بينها بيار جبور وغيره خطّتت لأحداث الطيونة.

وأكّدت الدائرة الإعلامية في بيان أنّ “هذه الرواية من مخيّلة المطابخ التابعة للوسيلتَين الإعلاميّتَين ولا صحّة لها إطلاقاً”، معتبرة أنّ “الأفضل انتظار التحقيقات بدلاً من فبركة الأخبار الملفّقة وتعميمها، خصوصاً أنّ القاصي والداني يعلمان بالصوت والصورة والوقائع”.

وندّدت بـ”ما حصل على أرض الواقع من انتشار مسلّح لـ”حزب الله” والتعرّض للمواطنين الآمنين بهدف إسقاط العدالة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ
    السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟
    كهرباء لبنان
    عمّال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلّقون إضرابهم لغاية 10 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية