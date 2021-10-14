"القوات" تنفي "رواية تضليليّة مفبركة": الأفضل انتظار التحقيقات

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” نفياً تامّاً ما اعتبرتها “رواية تضليليّة ومفبركة لمحطتين تلفزيونيّتَين” تحدّثت عن مجموعات قواتيّة من بينها بيار جبور وغيره خطّتت لأحداث الطيونة.

وأكّدت الدائرة الإعلامية في بيان أنّ “هذه الرواية من مخيّلة المطابخ التابعة للوسيلتَين الإعلاميّتَين ولا صحّة لها إطلاقاً”، معتبرة أنّ “الأفضل انتظار التحقيقات بدلاً من فبركة الأخبار الملفّقة وتعميمها، خصوصاً أنّ القاصي والداني يعلمان بالصوت والصورة والوقائع”.

وندّدت بـ”ما حصل على أرض الواقع من انتشار مسلّح لـ”حزب الله” والتعرّض للمواطنين الآمنين بهدف إسقاط العدالة”.