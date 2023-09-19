الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القوات" تُطلق لقاءات ديبلوماسية.. ما علاقة ملف انفجار المرفأ؟

منذ ساعتين
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلن جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” في بيان، إطلاق سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية هذا الأسبوع، بهدف تسليم عريضة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تقصّي حقائق في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك برفقة عدد من نواب “الجمهورية القوية “والكتائب” و”تجدد” ومستقلين تغييريين.

على أن تبدأ اللقاءات بعد ظهر اليوم مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتشمل الاتحاد الأوروبي ودول الاعضاء في مجلس الأمن والناشطة في مجال دعم قضايا حقوق الانسان.

ويشار إلى أنّ العريضة تحمل ٢٩١ توقيعًا بين نواب وجمعيات لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف - تعبيرية
    مطلوبان للقضاء في قبضة حاجز ضهر البيدر
    مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا
    مكتب مفتي عكّار يوضح حقيقة "الإشكال" مع مرافقي مفتي الجمهورية!
    مستشفى- تعبيرية
    نقابة أصحاب المستشفيات: "خطر كبير" يُهدّد حياة مرضى غسل الكلى

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    رئيس تركيا تابع شخصياً هذا الأمر!