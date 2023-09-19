"القوات" تُطلق لقاءات ديبلوماسية.. ما علاقة ملف انفجار المرفأ؟

أعلن جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” في بيان، إطلاق سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية هذا الأسبوع، بهدف تسليم عريضة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تقصّي حقائق في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك برفقة عدد من نواب “الجمهورية القوية “والكتائب” و”تجدد” ومستقلين تغييريين.

على أن تبدأ اللقاءات بعد ظهر اليوم مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتشمل الاتحاد الأوروبي ودول الاعضاء في مجلس الأمن والناشطة في مجال دعم قضايا حقوق الانسان.

ويشار إلى أنّ العريضة تحمل ٢٩١ توقيعًا بين نواب وجمعيات لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.