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"القوات" حاضرة في المنتدى: هذا الوقت المناسب للدفاع عن "الطائف"

منذ 40 دقيقة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

الانباء
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أكّد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “القوات اللبنانية” ستشارك من خلال عدد من النواب والشخصيات، نسبةً لأهمية “منتدى الطائف” في ظل محاولات ضرب الطائف بالممارسة من قبل من عارضه، كما ومن قبل من يريد المثالثة على حصاب المناصفة.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” لإلكترونية، شدّد كرم على أن هذا الوقت المناسب للدفاع عن الطائف الذي جمّد الاقتتال في لبنان لفترة طويلة، لافتاً إلى أنه من المهم الحفاظ على العقد الحالي لحماية وجودنا ووجود لبنان.

واعتبر كرم أن “المنتدى سيكون تأكيداً من قبل الأطراف المشاركة وأصدقاء لبنان العرب على التفاهم الذي أوصل اتفاق الطائف، وعلى هوية لبنان العربية بوجه محاولات جذبه إلى المحور الإيراني، ولا شك قد يكون بداية عودة التركيز السعودي على لبنان بعد انتهاء العهد”.

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