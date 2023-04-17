"القوات" عن مسلسل "النار بالنار": إلى متى يستمر هذا "الوجع"؟!

أوضحت الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” في بيان، أنّ “الممثل اللبناني المميّز جورج خبّاز قدّم مشهدًا مؤثرًا في مسلسل “النار بالنار” عندما عثر على جثة والده المفقود في الحرب على يد قوات الاحتلال السوري.

حتمًا تنوّه الدائرة الثقافية بأداء خباز الذي اعتاد على تقديم أعمال فنّية مسرحية وسينمائية وتلفزيونية هادفة، ويأتي دوره في مسلسل “النار بالنار” ليُضيء على مشاكل العائلات التي فقدت أحباءها خلال الحرب ولا تزال تناضل من أجل معرفة مصيرهم من دون نجاح.

لا شك في أننا نشجّع مثل هذه الأعمال الفنية الإنسانية الهادفة، ونتألّم بسبب “تغييب” المُعتقلين اللبنانيين الموجودين في الزنزانات السورية أيضًا، وأهالي هؤلاء يستحقون معرفة مصير أحبائهم، علمًا أن النظام السوري لا يزال يُنكر وجودهم في معتقلاته، رغم أن بعض العائلات سبق أن زارت هؤلاء في أقبية التعذيب السورية، فإلى متى يستمر هذا “الوجع”؟!