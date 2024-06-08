القوات: فوز لائحة "قولنا والعمل" في نقابة خبراء المحاسبة

صدر عن دائرة خبراء المحاسبة في مصلحة أصحاب العمل في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:

“انعقدت الجمعيّة العمومية لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين في لبنان يوم أمس بتاريخ 7 حزيران 2024، من أجل انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وبعد يوم طويل من الاقتراع صدرت النتائج في ساعة متأخرة من ليل أمس، وقد فازت لائحة “قولنا والعمل” برئاسة النقيب إيلي عبّود “مُرشّح القوّات اللبنانيّة” بكامل أعضائها التسعة الى جانب عضوين للمجلس التأديبي وعضوين لصندوق التعاضد والتي كانت مدعومة من القوّات اللبنانيّة وتيّار المستقبل وحزب الكتائب والمستقلين.

وقد بلغ عدد المقترعين 1026 من أصل 1470 منتسباً سدّدوا اشتراكاتهم إلى النقابة، وبالتالي حق لهم الإقتراع، أي نحو 70%، وقد تنافست خمس لوائح.

وقد نال عبّود 470 صوتاً مقابل 281 صوتاً للائحة المنافسة التي ترأسها يعقوب أبي غانم والمدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدّمي الإشتراكي، فيما توزّعت باقي الأصوات على اللوائح الثلاث الأخرى”.