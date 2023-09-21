"القوات" في زحلة: السلاح المليشياوي قد يستجر ردّات فعل لا تُحمد عقباها

أشارت منطقة زحلة في حزب “القوّات اللبنانيّة” في بيان، الى أنه “عند الساعة 23:45 من ليل الأربعاء – الخميس، جالت سيارة في حيّ حوش الأمراء، يستقلّها ثلاثة شبّان مُسلّحين وهم: علي غزوان شرف، مهدي عاطف الدروبي ومهدي عدنان فرحات، مُطلقين العنان لأناشيد حزبيّة مُمانعة لا تتلاءم مع توجّهات أبناء المنطقة، وقد تعمّدوا المرور من أمام مركز “القوّات اللبنانيّة” في محاولة لاستفزاز شباب المنطقة وأهاليها الذين طالبوا المُسلّحين بخفض الصوت، خصوصا وأن الوقت قارب منتصف الليل، تجنّباً لأي احتكاك، إلا أن الرد جاء بإطلاق النار على المركز الذي أصيب بثلاث رصاصات من دون أن يُصب أحد بأذى”.

واستنكرت منطقة زحلة في “القوّات”، “هذا الاعتداء المتعمّد الذي وقع أمس”، مؤكّدةً احترامها “لحريّة التعبير التي تقف وتسقط عند حدود حريّة الآخرين”، مشددة على “ضرورة وضع حدّ للسلاح المليشياوي المتفلّت الذي بات يُشكّل خطراً حقيقياً قد يستجر ردّات فعل لا نريدها ولا تُحمد عقباها”.

وختمت مثنية على “دور القوى الأمنية التي تُتابع الملف وتلاحق مُطلقي النار الذين فرّوا هاربين”، مطالبة بـ”إلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء المُختص لإنزال أشد العقوبات بهم والتي ترقى إلى تُهم تشكيل عصابات مُسلّحة وإخلال بالأمن وإطلاق نار وتهديد مواطنين آمنين بالقتل”.