“القوات” لفرنجية: الإختلاق السياسي خطيئة

أسفت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” “أشدّ الأسف بأن يدّعي النائب السابق سليمان فرنجية بأنّ “القوات اللبنانية وفي الحوارات السابقة في الفترة التي طُرحت فيه الرئاسة طلبوا رعاية حوار مع حزب الله”، معتبرة أنّ الإختلاف السياسي حقّ، ولكن الاختلاق السياسي خطيئة”.

وأكدت في بيان: “أنّ هذا الموضوع لم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد، ومن المؤسف تمامًا أن يدّعي ما لم يحصل إطلاقًا، وتشدِّد لأنّها ليست في هذا الوارد للأسباب المعلومة وفي طليعتها تمسُّك “حزب الله” بسلاحه”.

وأضافت: “لو كانت أصلاً بهذا الوارد لأعلنت عن استعدادها علنًا ومباشرة ومن دون الحاجة إلى وساطة النائب السابق فرنجية ولا غيره”.