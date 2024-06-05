"القوات": لكشف ملابسات الاعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر

صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تعرّض صباح اليوم مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عوكر إلى اعتداء مسلح نتج عن سقوط المعتدي وتوقيفه بجهود سريعة من قوى الجيش اللبناني والأمن الداخلي وامن السفارة.

انا ندين بشدة هذا الاعتداء ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذا الاعتداء وكشف هويات المخططين والمنفذين لهذه العملية، وملاحقتهم وإنزال اشد العقوبات بهم منعاً لتكرار مثل هذه الأحداث الإجرامية المسيئة لصورة لبنان.

وتعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

هذا وصدر عن السفارة الأميركية في بيروت ما يلي: “تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية عند الساعة 8:34 صباحاً. وبفضل ردّ الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، السفارة والعاملين فيها بخير، والتحقيقات جارية”.

وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركيّة في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم.

كما أجرى سلسلة اتّصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنيّة.