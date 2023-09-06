الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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"القوات" للحكومة: لاتّخاذ كلّ التدابير لمنع أيّ تسلّل من سوريا

منذ 47 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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طالبت “القوات اللبنانية” الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة والضروريّة والملحّة وبكلّ دقّة، لمنع أي تسلُّل من سوريا وتحديدًا من الجهتين الشماليّة والشرقيّة من الدخول إلى لبنان، خصوصًا أنّ المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين القائمة وليس مفاقمة هذه الأزمة.

“القوات” قالت في بيان صادر عن دائرتها الإعلامية: للتذكير فإننا لم نلمس أيّ خطوات عمليّة تترجم من خلال بدء إنهاء أزمة اللجوء السوري في لبنان، فيما المطلوب بالتوازي مع منع التسلُّل من سوريا باتّجاه لبنان، إعادة اللاجئين فورًا من لبنان باتّجاه سوريا.

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