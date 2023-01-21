"القوات" لنواب التغيير: انتخبوا ميشال معوّض!

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “من يتابع مواقف القوات اللبنانية من رئيس الحزب إلى النواب والكوادر يدرك أن همنا الأول هو توحيد المعارضة ونعتبر نفسنا في هذا المجال أم الصبي وأن هذه الفرصة لا تزال متاحة ولو انها بعيدة المنال”.

وأضاف عقيص في حديث للبنان الحر، “القوات تسعى الى إيجاد مساحة مشتركة بين كل كتل المعارضة مشدداً على أن فرصة لبننة الاستحقاق بمتناول اليد إذا صفت النيات وإذا وجدنا طريقة حوار منظمة بين الجميع”.

وأوضح عن التضامن مع نواب التغيير المعتصمين داخل مجلس النواب أننا “أبلغناهم وجهاً لوجه انتقادنا للخطوة وهي بحد ذاتها حركة نبيلة ولكن ماذا بعد؟ إلى أين تتجهون من هذا الاعتصام؟ انتخبوا ميشال معوض”.

وأكد عقيص ان نواب التغيير غير متفقين وهناك تباعد استراتيجي وايديولوجي بينهم حيث لا اتفاق بينهم على اسم واحد وبعضهم غير مقتنع بوجوب تأمين 65 صوتاً في المرحلة الأولى. أظن انهم فهموا وجهة نظرنا ونحن لم ننطلق من موقع الخصومة بل من موقع تحالفي ولو على القطعة في الموضوع الرئاسي وندعم أي فكرة يمكن ان تخدم الخروج من المرواحة.

وأردف، “اتفقوا على اسم واقتنعوا ان تتفق المعارضة على اسم واحد والا لن يؤدي هذا الاعتصام الى نتيجة لا بل يكون قد صعد الى شجرة لن يعرف النزول عنها” .

وتابع عقيص، “أمر مستغرب الا تتم الدعوة الى انتخاب رئيس بل الى جلسة لجان. نطالب بجلسات متتالية للوصول الى مرشح يحظى بالأكثرية المكتوبة دستورياً والرئيس بري ذهب في الخط المعاكس”.

وتخوف من أن “يكون الاعتصام باباً الى مزيد من التأزم ولتعنت بري في عدم الدعوة الى جلسات انتخابية ونحن مؤمنون وواجباتنا المقدسة أن نسعى الى توحيد كلمة المعارضة على اسم مرشح واحد التي نتمنى ان يكون معوض او ان يكون شخص آخر يتفق عليه مع معوض ويكون شبيه بالمواصفات الى ابعد حد من ميشال معوض”.​