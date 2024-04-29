"القوات": لن نتوقف أمام المغالطات الواردة في مقالات "الأخبار"

توجّهت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، من “صحيفة “الأخبار”، للمرة الأولى، بالشكر على تخصيصها عددها الأخير الصادر بتاريخ اليوم لمتابعة وقائع المؤتمر الذي انعقد في معراب يوم السبت الماضي بعنوان “1701 دفاعا عن لبنان”، وذلك بدءاً من غلاف الصفحة الأولى الذي تصدرت فيه صورة الدكتور سمير جعجع فقط لا غير، وصولا إلى إعدادها ملفا يتضمن مقالات عدة، والمشترك بينها الانزعاج الشديد والكبير من دعوة “لقاء معراب” الحكومة إلى نشر الجيش اللبناني فورا على الحدود”.

وأشارت الى أنها “لن تتوقف طبعا أمام المغالطات الواردة في المقالات التي تم تدبيجها للرد على “لقاء معراب”، لأن الصحيح الوحيد في هذه المقالات قد يكون أسماء كتابها، وما عدا ذلك تضليل وتزوير وتحريف، أي الجانب الذي وجدت لأجله “الأخبار”.