الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
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"القوات": متضامنون مع أبو فاضل

منذ دقيقتين
القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

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رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، أن “تخطي حدود التخاطب السياسي التي بلغت ذروتها أمس في برنامج “صار الوقت” عبر قناة mtv والتي استخدمت للاعتداء المعنوي ومن ثم الجسدي على الصحافي سيمون أبو فاضل، تعبر بشكل واضح عن نهج فريق الممانعة الذي يتوهم أنه بالتشبيح و”العنترة” يستطيع أن يفرض إيقاعه على إرادة الأحرار من اللبنانيين وذلك بعد فشله في فرض شروطه وأضغاث أحلامه في السياسة”.

وأعلنت تضامنها “مع ناشر موقع “الكلمة اون لاين” ومع كل اللبنانيين الأحرار، الذين يرفضون الخضوع لمنطق الفرض والاكراه ويؤكدون أن ثباتهم على مبادئهم وثقافتهم ولغتهم وإيمانهم بوطنهم هو السبيل الأمتن للتغلب على كل من يحاول تجاوز أدبيات التخاطب والقوانين والدستور”.

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