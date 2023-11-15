"القوات" من البرلمان الأوروبي: القرار 1701 هو الحلّ لتخطي المرحلة الدقيقة

لبى حزب “القوات اللبنانية” دعوة شركائه في حزب “الشعب الأوروبي” للمشاركة في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية الذي عقد أمس، في البرلمان الأوروبي في بروكسل.

إذ حضر الاجتماع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان، ومسؤولة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” إلسي عويس، إضافة إلى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل.

تناول النائب اسطفان “أهمية تطبيق القرار ١٧.١ لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، بمعنى أن يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة المنتشرة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات الدولية”.

وشدد على “ضرورة التمديد لقائد الجيش للحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى الاستقرار في لبنان”.

وخلال عرضه المطول للوضع اللبناني، طالب اسطفان “الاتحاد الأوروبي بحل فوري للنازحين السوريين، لما يشكل هذا الملف من عبء على كاهل الدولة اللبنانية، خصوصًا في ظل المخاطر الأمنية والأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد”.

والتقى وفد “القوات”، بحسب بيان، مسؤول سياسة الجوار في البرلمان الأوروبي النائب اندري كوفاتشيڤ، ورئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في لبنان النائب جورج هولڤيني ونواب آخرين ملمين بالشأن اللبناني، مثل كزافييه بلامي وميكاييل غالهر وتمحور النقاش حول الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان، واتفقوا على “مواصلة اللقاءات والتنسيق فيما بينهم”.

يذكر أن حزب “القوات اللبنانية” انتخب منذ ٢.١٤ شريكًا لحزب “الشعب الأوروبي” الذي يشكل أكبر تكتل في الاتحاد الأوروبي.