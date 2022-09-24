السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات: نرفض أن نكون شهود زور على موازنات لا تضع البلاد على سكّة التعافي

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 10:33 صباحًا
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

جددت مصادر القوات اللبنانية للديار موقفها الرافض للموازنة من حيث الشكل التي اقرت فيه اي خلال تسعة اشهر لاقرارها، في حين كان يجب اقرارها في شباط الماضي وليس اليوم. وفي المضمون تتضمن كارثة في الارقام فضلًا ان هذه الموازنة لا تعكس حقيقة الوضع المطلوب في اللحظة الحالية لان ما تطلبه القوات اللبنانية هو وجود خطة تعاف اقتصادية شاملة، مضيفةً: “لا نزال نطالب بجلسة نيابية لمناقشة خطة التعافي الامر الذي لم يحصل رغم اهمية هذه الجلسة”.

وأوضحت المصادر القواتية أن مناقشة الموازنة اكثر اهمية من مناقشة ارقام غير مجدية ولا تأتي بفائدة، كما ان خلفية خروج تكتل الجمهورية القوية من الجلسة انه استدعي موظفون من وزارة المالية من اجل تغيير ارقام والمضحك المبكي ان هناك جهات تريد اقرار الموازنة ولا يزال تغيير الارقام فيها جاريا.

وباختصار اراد تكتل الجمهورية القوية القول للناس ان الامور تستحق ان يتم مقاربتها ومعالجتها بشكل جيد ومختلف، الى جانب أن القوات ترفض ان تكون شهود زور على موازنات لا تضع لبنان على سكة التعافي المطلوب في خضم الانهيار المالي الحاصل وخاصة في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

في نطاق اخر، اعتبرت القوات اللبنانية عبر “الديار” ان خطاب المرشحة “ترايسي شمعون” والمقاربة التي قدمتها تستحق التوقف عندها بجانبين اساسيين، اي الجانب السيادي والجانب الاصلاحي.

ولذلك اشارت القوات الى انها على تواصل مع ترايسي شمعون و”ما يهمنا في هذا الموضوع هو وحدة موقف المعارضة”.

كما لفتت المصادر القواتية الى ان حزب القوات يضع كل جهوده لتقديم حل ايجابي للبنان، وهناك محاولة للوصول الى قواسم مشتركة تبدأ في مواصفات رئيس الجمهورية القادم ولا تنتهي باختيار المرشح المطلوب، حيث ان عملية انقاذ لبنان لن تتحقق الا من خلال ايصال رئيس للجمهورية يحترم الدستور ويعزز دور الدولة.

    المزيد من أخبار لبنان

    صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد متشائم إزاء مستقبل الوضع في لبنان.. وهذه ملاحظاته!
    توقيف-تعبيرية
    الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 9 موقوفين فرّوا من سرايا جونية
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان عن قوارب الموت: لا بدّ من وضع خطة طوارئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما