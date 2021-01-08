القوات نفت ما نشر عن تورطها في تهريب المخدرات.. فبركة رخيصة ومكشوفة

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان الى ان “إحدى الصفحات المزيفة والمزورة (political-parties)، التابعة لأحد التيارات السياسية الذي يشهد تراجعا مخيفا في وضعيته وغضبا عارما على أدائه وسلوكه، نشرت أخبارا ملفقة ومركبة ومضللة عن تورط “القوات اللبنانية” في تهريب المخدرات، حيث يصرّ هذا التيار، الذي أضحت فضائحه على كل شفة ولسان، على تشويه صورة غيره بعدما أسودت صورته بشكل تام وكامل”.

وأكدت الدائرة “أنّ هذا الخبر عار من الصحة تمامًا وكليًا، ويندرج في سياق الفبركة الرخيصة والمكشوفة والمفضوحة والفارغة”، كما واكدت “بأنّها ستدّعي على الصفحة المشبوهة ومن يقف خلفها لدى القضاء المختص”.