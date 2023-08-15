القوات: هذه طبيعة العمل الصحفي إلا إذا أراد نصرالله تحويل لبنان إلى كوريا شماليّة

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” إلى أن “أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله حاول أمس تحميل بعض وسائل الإعلام مسؤوليّة ما حصل في الكحالة”.

واعتبرت “القوّات” أن “هذا الأمر تجنٍّ وافتراء، إذ إنّ وسائل الإعلام تتبع الحدث، وما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها، ما أدّى الى ردّة فعل مفهومة من قبل الأهالي، وعندها اندفعت وسائل الإعلام كلّها إلى مكان الحدث لتغطيته، وهذه طبيعة العمل الصحفي الحرّ إلا إذا أراد السيد حسن تحويل لبنان إلى كوريا شماليّة ثانية حيث لا إعلام ولا مَن يعلمون، الأمر المستحيل في لبنان”.

وتوجّهت “القوات” إلى نصرالله، وقالت: “إذا أردتم، يا سيد حسن، أن ينقل الإعلام عنكم أشياء جميلة فقوموا بأعمال جميلة بدلاً من الاستمرار في الجرائم من عين إبل إلى الكحالة وما بينهما. فمحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة”.

كما دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، في بيان، “الاتهامات التي ساقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لوسائل الإعلام، وتحديدا لمحطة mtv وصحيفة نداء الوطن”، واعتبرت أن “وصف مؤسسة إعلامية بالخبث، تطاول غير مقبول على العمل الإعلامي، وتهديد مبطن يؤشر إلى نوايا غير سليمة”.

وأكدت الجمعية التضامن “مع الmtv ونداء الوطن كي تبقى حرية التعبير مصانة، في مواجهة موجة التهويل والترهيب”.