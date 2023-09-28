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القوة المشتركة تستكمل انتشارها في عين الحلوة الجمعة

منذ 36 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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تستكمل القوة الفلسطينية المشتركة والمؤلفة من القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية كافة، في إطار مقررات اجتماع “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” لأجل اعادة الحياة الى طبيعتها داخل مخيم عين الحلوة وطمأنة الاهالي بالعودة الى منازلهم، يوم غد الجمعة انتشارها في مخيم عين الحلوة، وذلك عند مداخل تجمع المدارس ما بين بستان القدس وحي الطوارىء وتعمير عين الحلوة التحتاني ليتم اخلاءها تماما من مسلحي طرفي النزاع (حركة فتح وتجمع الشباب المسلم) تمهيدا لتسليمها لادارة الاونروا التي بدورها ستقوم بعملية مسح للاضرار ومن بعدها تقرر توقيت انطلاق العام الدراسي الذي تم تأجيله في مدارس المخيم الثمانية بسبب الاشتباكات الاخيرة التي شهدها.

وتأتي خطوة اخلاء المدارس من المسلحين يوم غد ضمن سلسلة الخطوات التي تم التوافق عليها في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتبقى خطوة تسليم المطلوبين قيد المتابعة.

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