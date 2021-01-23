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القوى السياسية في منطقة حاصبيا شكلت لجنة متابعة لمواجهة كورونا

24 - يناير - 2021
مستشفى حاصبيا الحكومي

مستشفى حاصبيا الحكومي

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عقدت الأحزاب والقوى السياسية في منطقة حاصبيا، إجتماعا مخصصا لمناقشة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا والتدابير التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى الألم عن الأهالي. حيث تقرر ما يلي:

– دعوة جميع المواطنين إلى التجاوب التام مع الإجراءات العامة والتعاون مع السلطات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات الصحية والأمنية والبلدية بما يشمل وقف التجمعات على أشكالها واعتماد أساليب الحماية الذاتية.

– دعوة المؤسسات الأمنية والبلدية للتشدد في تنفيذ القرارات والتعامل بحزم مع المخالفين ورفع الغطاء عن أي مخالفة.

– دعم مستشفى حاصبيا الحكومي بكافة الإمكانيات المتاحة.

– تنويه بالجهود المبذولة من الطواقم الطبية ومتطوعي الصليب الأحمر اللبناني وهيئات المجتمع المدني والمبادرات الفردية الكريمة.

– المطالبة بتسريع العمل لافتتاح مستشفى شبعا الحكومي لما يساعد ذلك في تخفيف العبء عن مستشفى حاصبيا.

– الطلب من نواب المنطقة دعم التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.

– تقرر تشكيل لجنة متابعة من الأحزاب والأطباء لمواجهة المستجدات.

شارك في اللقاء كل من الحزب التقدمي الإشتراكي، الحزب الديمقراطي اللبناني، الحزب السوري القومي الإجتماعي، ممثل عن الوزير أنور الخليل، الجماعة الإسلامية، تيار المستقبل، والحزب الشيوعي اللبناني.

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