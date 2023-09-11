القوى الفلسطينيّة: استهداف الجيش اللبنانيّ "عمل مشبوه" وله دلالات خطيرة

نددت قيادة “تحالف القوى الفلسطينية” في لبنان في بيان، “استهداف مركزين للجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، التي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين”، متمنية لهم الشفاء العاجل، معتبرة أنّ “الاستهداف عمل مشبوه وله دلالات خطيرة”.

ونوهت “بالمسؤولية والمناقبية العالية للجيش الوطني اللبناني والتي تجلت بصبره وحرصه على حياة شعبنا الفلسطيني وأمنه”، معبرّة عن “اعتزازها به وبدوره البطولي في مواجهة العدو الصهيوني”.

من جانبها، نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان في بيان، بـ “استهداف مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش الوطني اللبناني المنتشرة في محيط مخيَّم عين الحلوة بثلاث قذائف، والتي أدت إلى إصابة 5 عسكريين”، واعتبرت أنه “عمل مشبوه يهدف إلى المسِّ بالجيش وسيادة لبنان، كما يهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الأحداث في المخيَّم إلى مساحات خطِرة لا تُحمد عقباها”.

وتمنت الحركة الشفاء العاجل للعسكريين، منوهة “بمناقبيَّة الجيش الوطني اللبناني وصبره وحرصه على شعبنا الفلسطيني، وننظر بفخر واعتزاز الى دوره الوطني في مواجهة العدو الصهيوني ببسالة”.