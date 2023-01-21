السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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"القوّات" تنفي فتح معسكرات تدريب في بعض المناطق

منذ 52 دقيقة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“تنفي الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” جملة وتفصيلاً ما أورده المدعو فادي بودية حول “فتح القوات معسكرات تدريب في بعض المناطق اللبنانية وإرسال عدة عناصر إلى الأردن لتدريبهم على يد ضباط أردنيين وبريطانيين”.

وفي موازاة توجُّه الدائرة القانونية في حزب “القوات” إلى الإدعاء للمرة الثالثة على المدعو بودية، تطلب “القوات” من القضاء المختص اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لوضع حدّ لهذا الشخص الذي يمتهن الكذب نهجًا والفبركة توجَّهًا، الأمر الذي يجب ألّا يستمر لانعكاساته السلبيّة على أكثر من مستوى”.

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