"القوّات" في جزّين تستنكر الإعتداء "البربري" على جوني سليمان

صدر عن منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة، البيان الآتي:

تستنكر منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة الإعتداء البربري الذي تعرّض له السيّد جوني سليمان، أحد أبناء بلدة روم على يد مختار البلدة جوني سليم حدّاد والذي يشغل منصب رئيس رابطة المخاتير في قضاء جزّين، وذلك بالإشتراك مع مرافقه المدعو علاء.

وكان المختار حدّاد ومرافقه قد أقدما على الإعتداء على سليمان بالضرب الوحشي مما تسبب بإدخاله إلى مستشفى جزّين الحكومي للمعالجة الطارئة، كل ذلك على خلفية منشور على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي.

وعليه، فإن القوّات اللبنانيّة في منطقة جزّين تهيب بالقوى الأمنية والقضائية الضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على كرامات المواطنين وترهيبهم وتعريض حياتهم للخطر، كما تدعو المراجع المختصة الى توقيف المُعتدين وسوقهم للعدالة منعاً للتسيّب الأمني وفرض شريعة الغاب.