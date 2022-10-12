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"الكابينت" الاسرائيلي يوافق على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

منذ 4 دقائق
حقل كاريش

حقل كاريش

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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، الأربعاء، بالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له: “انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء (يائير) لابيد وفقًا للنص التالي”.

وأضاف: “هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة”.

وتابع: “أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدمًا من قبل الحكومة”.

وقال “نتائج التصويت: أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة “الداخلية” أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت”.

ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقًا الأربعاء، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست “البرلمان”.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، أطلقت الحكومة الإسرائيلية عملية المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

والثلاثاء، أعلن لابيد التوصل إلى “اتفاق تاريخي حول “ترسيم” الحدود البحرية مع لبنان”، وقال في تغريدة: “غدًا “الأربعاء” سأعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يليه اجتماع للحكومة” لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب.

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