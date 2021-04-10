الكاظمي التقى أبو الغيط: ندعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة

لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي، ​مصطفى الكاظمي​، إلى أنّ الأخير “استقبل الأمين العام لـ”​جامعة الدول العربية​” ​أحمد أبو الغيط​ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة ومختلف القضايا العربيّة الراهنة”.

وأشار في بيان، إلى أنّ “الكاظمي أكّد أهميّة التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكّنها من خدمة الشعوب العربية، مشدّدًا على أنّ العراق يتطلّع إلى انعقاد القمّة العربيّة المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة”.

وأوضح الكاظمي، بحسب بيان المكتب الإعلامي، أنّ “العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في ​اليمن​، ودعم ​لبنان​ لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيّد عودة سوريا إلى ​الجامعة العربية​ وتشجيع الحوار الداخلي فيها”، مبيّنًا أنّ “أمام الجامعة العربية دورًا مهمًّا تضطلع به، في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليميّة الفاعلة، الّتي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة”.

وركّز على أنّ “​القضية الفلسطينية​ ينبغي أن تبقى في أعلى سلّم أولوّياتنا، لأنّها تمثّل قضيّة ضمير ووجدان للعرب وللإنسانيّة، ولأنّ ​الشعب الفلسطيني​ ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي”.