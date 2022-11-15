الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكتائب: أي جلسة غير دستورية في ظل الشغور تبقي البلد رهينة لقوى الأمر الواقع

منذ 37 دقيقة
حزب الكتائب

حزب الكتائب

A A A
طباعة المقال

رفض المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، “الحديث عن جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي”، معتبرا “أي خطوة في هذا الإطار عملا لادستوريا مرفوضا يرمي إلى إطالة أمد الفراغ والإمساك بالاستحقاق وبالبلد والإبقاء على المؤسسات رهينة منطق الاستقواء بقوى الأمر الواقع”.

وأكد الحزب تمسكه بالدستور اللبناني “الناظم للحياة الديمقراطية، وبمواده التي تنص بوضوح على وجوب انتخاب رئيس من دون تعطيل ومن دون اجتهاد نصاب من هنا أو حجة من هناك”، مشددا على “ضرورة إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المدخل الوحيد لتشكيل السلطة التنفيذية وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات”.

ورأى أن “جلسات الانتخاب الاسبوعية بإدارتها الحالية عقيمة ومضيعة للوقت الذي لا يحق لمجلس النواب إهداره، وهو المؤسسة الأم التي تمثل اللبنانيين ومن واجبها العمل من ضمن الأصول الدستورية وإنجاز مهامها حفاظا على الدور الذي أنيط بها والثقة التي منحها إياها اللبنانيون في أصعب مرحلة يمرون فيها”.

وأكد “ضرورة إعادة لبننة الاستحقاق”، رافضا أن “يتحول مجلس النواب رهينة مجموعة تنتظر إشارات مشبوهة من الخارج أو تسويات مدمرة في الداخل بدأت ملامحها تتظهر ومن شأنها أن تضع البلاد أمام أخطار جديدة وسنوات مقبلة من الانهيار المتواصل”.

واستنكر المكتب السياسي الكتائبي “العمل التخريبي الذي طاول مركز التزلج في الأرز”، محذرا من “استمرار التطاول على اللبنانيين في أمنهم الحياتي والاقتصادي بالاعتداء على أحد أهم المعالم السياحية على أبواب موسم التزلج”.

وحذر من “استغلال الأجواء المشحونة التي خلفها هذا الاعتداء لإثارة العصبيات الطائفية”، داعيا “القوى الأمنية إلى التعاطي الحازم مع الموضوع وإلقاء القبض على الفاعلين لإنزال أشد العقوبات بهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جوزف القصيفي
    القصيفي: للابتعاد عن خطاب الكراهية
    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي: حاجة كبرى لتحقيق وحدة الصف والموقف الوطني في مواجهة الاستحقاقات
    رئيس كتلة اللقاء االديمقراطي تيمور جنبلاط
    تيمور جنبلاط: سنواصل انتخاب معوّض لرئاسة الجمهورية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته