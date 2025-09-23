الكتائب: الأجدى بحزب الله التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتوقف عند التطورات في لبنان والمنطقة، وأصدر بيانا، دان “بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة أطفال أبرياء في بنت جبيل”، مؤكدًا “أن استهداف المدنيين وخصوصا الاطفال، جريمة ضمير قبل أن تكون قانونا جريمة موصوفة بين الجرائم المصنفة كبرى”.

وشدد الحزب على “وجوب تجنيب المدنيين، ولا سيما الأطفال، تبعات العمليات العسكرية”، داعيا المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته في حماية الأبرياء.

وتوقف الحزب عند “دعوة الأمين العام لحزب الله إلى فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، ليؤكد “أن الحوار بين دولة لبنان والمملكة قائم ودائم عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، والأجدى بحزب الله بدل إطلاق مبادرات لا طائل منها التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي”.

ودعا هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري إلى “الالتزام بالنظام الداخلي والإسراع في إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل المادة الخاصة بانتخابات غير المقيمين، تسهيلًا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مواعيدها وضمانًا لحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في السفارات والقنصليات”.

وشدّد الحزب على “أن الجلسة التشريعية المقبلة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي، فيما سيُخصص العقد العادي المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، ما يفرض ضغطًا زمنيًا لإقرار هذا التعديل الحيوي في الوقت المناسب”.