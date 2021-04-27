الكتائب: الحال لن يتغير طالما في لبنان مجلس نيابي مستسلم لارادة حزب الله

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل وبعد التداول أصدر البيان التالي:

توقف المكتب السياسي عند مجريات الأحداث التي حفل بها الأسبوع المنصرم، والتي اكدت ان لبنان فقد كل مقومات الدولة، فالحدود سائبة من الشمال الى الجنوب، والتهريب على غاربه ومعامل الكابتاغون تزدهر، فيما المؤسسات مصادرة بدءا من مجلس النواب وصولاً الى القضاء والأجهزة الأمنية، تتناتشها احزاب المنظومة التي بعدما سلمت البلد واهله الى حزب الله لتنفيذ حروبه الكبيرة العابرة للحدود، تفرغت لحروبها الصغيرة على المغانم والمناصب تاركة الشعب اللبناني رهينة الاذلال والفقر والعوز.

ورأى المكتب السياسي ان السياج الأول للبلد هو حدوده، رمز السيادة، وان الفلتان السائد اليوم يؤكد التواطؤ الفاضح بين المافيا والميليشيا لتحويل لبنان الى دولة فاشلة وجره الى اجندات تخدم مصالح خارجية على حساب هوية البلد ودوره التاريخي وصولاً الى عزله عن الدول التي يمكن ان تساعده على الخروج من ازمته بهدف الاطباق عليه.