الكتائب: حصر السلاح يشكل الغطاء الحامي لجميع اللبنانيين

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وأصدر بيانا، دعا فيه “الرفاق والمناصرين إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في 14 أيلول، تأكيدا على الوفاء لمسيرته الوطنية ومشروع الدولة القوية ذات السيادة والقرار الحر وتجديدا للعهد بمواصلة النضال من أجل لبنان السيد الحر والمستقل”.

واشاد الحزب بـ”قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي باستكمال مسار حصر السلاح واتخاذ خطوات تنفيذية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز هيبة المؤسسات الشرعية”، محذرا من “أي محاولة لإعطاء هذا القرار تفسيرات ملتبسة حول الجدول الزمني الوارد في جلسة الخامس من آب، أو تأويلات غير مطابقة للواقع بهدف وضع عراقيل في وجه الجيش اللبناني لتنفيذ خطته”.

وجدد دعوته لـ”حزب الله”، “لوعي خطورة المرحلة والإقرار بأن السلاح الخارج عن الشرعية لا يمكن أن يدخل في معادلة المؤسسات، وأن حصره بيد الجيش اللبناني يشكل الغطاء الحامي لجميع اللبنانيين من كل الطوائف”.

وحث الحزب، الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي، على “الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها ووقف اعتداءاتها المتكررة على السيادة اللبنانية التزاما بالقرارات الدولية”.

وحذر من “أي محاولات تهدف إلى تأجيل أو تشويه الانتخابات النيابية، لا سيما لجهة وضع القيود على اقتراع غير المقيمين”، مجددا تمسكه بـ”إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية باعتبارها استحقاقا ديموقراطيا لا يجوز المساس به ولا القبول بأي ذرائع تعرقل تنفيذه”.

ودان “الممارسات الميليشياوية المتكررة لترهيب الإعلاميين وإسكات الأصوات الحرة والأقلام الجريئة الداعمة لمسيرة قيام الدولة واستعادة قرارها الحر، وآخرها التهديد الذي تعرض له الإعلامي وليد عبود ومحطة الـ MTV”، مطالبا الأجهزة الأمنية والقضائية بـ”التحرك الفوري لكشف الفاعلين والجهات التي تقف وراءهم وسوقهم إلى التحقيق، حماية للجسم الإعلامي وحفاظا على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في مواكبة المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان”.