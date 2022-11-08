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الكتائب: لا انتظام لعمل المؤسسات إثر الفراغ في كرسي الرئاسة الأولى

منذ 5 دقائق
حزب الكتائب

حزب الكتائب

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أكد المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل أن لا انتظام لعمل المؤسسات في ظل الفراغ في كرسي الرئاسة الأولى، مشددًا على أن الأولوية الوحيدة اليوم هي لملء الشغور وليس التعايش معه أو تنظيم إدارته كأنه بات عرفًا من الأعراف التي يفترض بلبنان أن يعتاد عليها.

واعتبر حزب الكتائب أن مهمة المجلس النيابي الوحيدة اليوم هي القيام بواجبه والإنصراف فورًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية من دون الشروع في أي عمل آخر وفقًا لمنطوق الدستور ومواده الصريحة التي لا لبس فيها والتي تحدد دقائق إنتخاب رئيس الجمهورية.

وتوقف المكتب السياسي أمام حال الإهتراء الشامل التي وصلت إليها الوزارات والإستهتار التام بأبسط الواجبات تجاه اللبنانيين المقبلين على فصل الشتاء من دون أي حماية تؤمنها لهم المنظومة الحاكمة بل تتركهم لمصيرهم يواجهون البرد القارس مع أسعار محروقات خيالية، وتراقبهم يغرقون في برك المياه على طرقات مهملة بينما تتقاذف الوزارات التهم بالتقاعس.

وطالب المكتب السياسي الإدارات المعنية بالتحرك سريعًا لوقف معاناة اللبنانيين والتحلي بالحد الأدنى من قواعد المسؤولية والعمل على تأمين متطلبات إستمرارهم وهذا من أبسط الواجبات.

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