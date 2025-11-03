الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الكتائب: لبنان يقف أمام لحظة مفصلية تتطلب الشجاعة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2025 5:42 مساءً
"الكتائب" اللبنانية

عقد المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وأصدر البيان الآتي:

يدعو المكتب السياسي مجلس الوزراء إلى حسم موقفه هذا الأسبوع من مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين للـ128 نائبًا، والإسراع في إرساله إلى مجلس النواب لإقراره في أقرب فرصة ممكنة، تأكيدًا على المساواة بين اللبنانيين في الداخل والخارج وضمانًا لحقّهم الدستوري بالمشاركة في الحياة السياسية.

وفي هذا الإطار، يحثّ الحزب المغتربين على تكثيف التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر الحالي، تأكيدًا لدورهم الحيوي في دعم مسار التغيير والمساءلة، ورفض كل محاولات تعطيل مشاركتهم أو الحدّ من تأثيرهم الوطني.

يدعو المكتب السياسي السلطات الدستورية إلى الإسراع في تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع اتخاذ قرار سيادي واضح بالتجاوب مع الوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار.

ويرى الحزب أن لبنان يقف أمام لحظة مفصلية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار السياسي السليم لتجنّب البلاد دمارًا جديدًا وحروبًا عبثية، والتوجّه نحو تثبيت السلام الدائم عبر سيادة الدولة وحدها واحتكام الجميع إلى المؤسسات الشرعية.

ويعتبر المكتب السياسي أنّ الانطلاق في المسار الاقتصادي الجديد الذي تشهده المنطقة يجب أن يكون أولوية وطنية مطلقة تضعها الدولة أمامها بوضوح وأن أي تأخير في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني سيؤدي إلى تفويت فرصة تاريخية لن تتكرر في القريب المنظور.

