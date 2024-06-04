الكتائب: لعب حزب الله بالنار قد يحرق لبنان بالكامل

قال حزب الكتائب في تصريحات لـ”العربية” إن لعب حزب الله بالنار قد يحرق لبنان بالكامل وأن أي خطأ بالتقدير قد يجر لبنان وإسرائيل لحرب مفتوحة.

وأشار الحزب إلى أن لبنان أصبح رهينة في يد حزب وأن أي مغامرة للحزب في الجنوب قد تكلف لبنان الكثير.

وفي وقت سابق صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي:

يتم التداول باخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها دولة الرئيس نجيب ميقاتي من ان العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان.

يؤكد دولة الرئيس ان لا صحة لهذه التسريبات والاخبار وهي تندرج في اطار الضغوط التي تمارس على لبنان.

كما يهم دولته أن يؤكد أنه يجري مروحة واسعة من الاتصالات الديبلوماسية في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، فاقتضى التوضيح.