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"الكتائب": لم نطلب أي موعد من الضاحية

منذ ساعة واحدة
حزب الكتائب

حزب الكتائب

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صدر عن جهاز الإعلام في حزب “الكتائب اللبنانية” البيان الآتي:

“ورد في صحيفة الأخبار صباح اليوم مقال بعنوان: “لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي”.

ان جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان الخبر عار من الصحة وينفي نفياً قاطعاً ما ورد فيه”.
اولاً: حزب الكتائب لم يطلب اي موعد من الضاحية لعقد اي لقاء، وامين عام الحزب لم يلتق اي نائب من حزب الله بهدف اجراء حوار سياسي من اي نوع كان.
ثانياً: حزب الكتائب متى قرر التقاء اي فريق فهو يعلن عنه صراحة ودون اي مواربة ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه.
ثالثاً: اتصلت صحيفة الأخبار بأمين عام الكتائب مستوضحة الأمر وأكد لها ان الخبر غير صحيح وعلى الرغم من ذلك اصرت هذه الصحيفة على النشر.
وعليه يطلب جهاز الاعلام نشر النفي الصادر عملاً بحق الرد”.

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