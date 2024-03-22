الجمعة 12 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكتائب: لن نسمح بأن تنكشف حياتنا في زمن تفلت السلاح

منذ دقيقة واحدة
حزب "الكتائب"

حزب "الكتائب"

A A A
طباعة المقال

أشار جهاز الاعلام في حزب الكتائب إلى ان “محطة تلفزيون “الجديد” نقلت معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها”.

أضاف في بيان: “يهم جهاز الاعلام في حزب الكتائب ان يوضح ان هذه المعلومات مغلوطة وتعود للعام الماضي أي 2023 في حين ان المطلوب هو التجديد للعام 2024 وهذا ما يمتنع المعنيّون عن القيام به ما يعرّض المقرّات الرسمية والشخصيات الحزبية الى مخاطر معروفة سبق واختبرناها في أكثر من مناسبة”.

وختم: “إنّ جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان انتهاج سياسة الصيف والشتاء على سقف واحد باتت معروفة المصدر والأسباب ولن تثنينا عن حماية أنفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف ان تنكشف حياتنا وحياة محازبينا في زمن تفلّت السلاح وغياب دولة استولت عليها الميليشيات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نديم الجميل
    نديم الجميل: حزب الله يجلب الخراب وعلى الدولة التعويض؟
    النائب سليم عون
    سليم عون: ورقة بكركي هدفها الإجماع على الثوابت بين كل الأطراف
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    خسائر فادحة بقطاع الزراعة والمواشي جراء القصف الإسرائيلي.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
    عناصر من حزب الله
    الجيش الإسرائيلي: حزب الله رفض دعوتنا للسلام!
    جاريد كوشنر
    غزة تحت النار
    كوشنر "صهر ترامب" يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى هذين المكانين!