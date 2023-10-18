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"الكتائب": لوضع حدّ للمسلسل الدامي في المنطقة

منذ 11 دقيقة
حزب "الكتائب"

حزب "الكتائب"

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أدان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب في بيان، الجريمة المروعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أوقعت مئات الضحايا والجرحى.

واعتبر في بيان أن “استهداف الجيش الإسرائيلي للجرحى والمدنيين والهاربين من القصف منافٍ لجميع الشرع والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف (١٩٤٩)، ويخالف أبسط قواعد الرحمة. وهو انتهاك صريح لأهم المبادئ الأساسية للإنسانية وحقوق الإنسان وتجاهل صارخ لقيمة الحياة وقدسيتها”.

وناشد الجهاز: “المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، التحرك من أجل وقف قتل المدنيين ووضع حد للمسلسل الدامي الذي تشهده المنطقة”، معلنًا: “تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونتشارك الألم معه في هذه الليلة العصيبة، طالبين الرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى”.

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