الكتائب محذّرةً من تطيير الانتخابات: كلام قاسم هدفه ترهيب الناخب

اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب أنّ نقاط المبادرة الكويتية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية كافة شروط بديهية لدولة قانون تتمتع بالسيادة والقرار الحر وتحرص على علاقاتها مع الدول الصديقة. لافتا الى ان المكتب السياسي لا يفهم مغزى التكتم المضروب حول الرد اللبناني وحجبه عن اللبنانيين، ولفت الى أنّ أي محاولة لتمييع الردود على النقاط هي رضوخ لإملاءات حزب الله وراعيه الإقليمي، وتزيد من عزلة لبنان، كما تضع في دائرة الخطر مصالحه ومصالح أبنائه الذين لجأوا إلى الدول العربية بعد تخلي المنظومة الحاكمة عنهم وتحويل البلد رهينة صفقاتها وتسوياتها القاتلة.

وأتى هذا الكلام بعد اجتماع عقده المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب سامي الجمّيل، رفض فيه حزب الكتائب الكلام الذي ساقه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن الانتخابات لن تُحدث التغيير المرتجى، مؤكدا أن هذا الكلام هدفه ترهيب الناخب وإحباطه لثنيه عن ممارسة حقه في التغيير والمحاسبة لإنهاء التسلط على البلد من تحالف المافيا والميليشيا.

وحذّر المكتب السياسي الكتائبي في بيان أعقب الاجتماع من أي محاولة يجري الإعداد لها سرًّا للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي في مشاريع قوانين مشبوهة تعيد سلب حق الاغتراب في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب أو افتعال أحداث أمنية تكون ذريعة للإطاحة بعملية التصويت، أو بتفريغ لجنة الإشراف على الانتخابات الممدّد لها ولم يُرصد لها أي إمكانيات لتقوم بواجباتها لضبط الإنفاق المالي والإعلام الإنتخابي والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

وتوقّف المكتب السياسي عند التخبّط الذي تدور فيه الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة، معتبرًا أن الغوص في الدولار الجمركي وتوزيع الخسائر وتوحيد سعر الدولار وكل النقاشات الدائرة على الطاولة ستبقى عصية على أي حل ما لم يتم اعتماد خطة اقتصادية واضحة وشفافة تحيط بكامل الأزمة ويتم مصارحة اللبنانيين على أساسها.

و تابع المكتب السياسي العملية النوعية لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي فكّكت على أثرها شبكات الجواسيس لحساب إسرائيل، والتي ضمّت في صفوفها عناصر من حزب الله وحماس، وهذا خير دليل على أن وجود دويلات داخل الدولة وكيانات مسلّحة خارجة عن الشرعية، يشكل أرضًا خصبة لكل أنواع الانتهاكات على سيادة الدولة.