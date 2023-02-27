الكتائب يحذر من عواقب تكرار هذه الحوادث!

أشار اقليم زحلة الكتائبي الى ان “عمليات السلب والسرقة والخطف في مدينة زحلة كثرت في الآونة الاخيرة، واخرها خطف الشاب ميشال ايلي مخول في وضح النهار”.

وأضاف في بيان: “ان اقليم زحلة الكتائبي اذ يشكر قيادة الجيش ومديرية المخابرات على الجهود التي بُذلت وادت الى ملاحقة الفاعلين واطلاق سراح الشاب يعتبر ان المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الشرعية تبقى هي صمام الأمان في زمن التفلت”.

وتابع: “يعيد اقليم زحلة الكتائبي مطالبة السلطات المحلية والاجهزة المعنية تكثيف الدوريات الامنية واقامة نقاط تفتيش ثابتة للقوى العسكرية للحد من عمليات الاعتداء على المواطنين الآمنين ووقف العبث بأمن الزحليين من قبل مسلحين يجوبون شوارع المدينة وفي وضح النهار وامام اعين الاجهزة الامنية”.

وحذّر إقليم زحلة الكتائبي من عواقب تكرار هذه الحوادث اذ لم تتم معالجتها فوراً ضمن الاطر المؤسساتية”.